Польща надасть Україні новий пакет допомоги у січні, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок, 17 грудня, заявив, що Варшава готує 46-й транш допомоги Україні: він надійде у січні
Про це Туск повідомив під час зустрічі з Зеленським, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми готуємо наступну донацію", - сказав Туск.
Він уточнив, що новий транш допомоги надійде в січні. Крім того, у співпраці з іншими країнами, Польща можливо передасть "деяку технічну" допомогу, необхідну Україні.
- Польща посідає перше місце за ВВП серед усіх країн, які долучилися до допомоги Україні - майже 5 %. Також країна входить до числа тих, які прийняли найбільше біженців.
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