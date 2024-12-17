Польща надасть Україні новий пакет допомоги у січні, - Туск

Про це Туск повідомив під час зустрічі з Зеленським, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми готуємо наступну донацію", - сказав Туск.

Він уточнив, що новий транш допомоги надійде в січні. Крім того, у співпраці з іншими країнами, Польща можливо передасть "деяку технічну" допомогу, необхідну Україні.