Польща готує 45-й пакет військової допомоги Україні, - Сікорський

Про це повідомляє Reuters.

"Польща надіслала Україні 44 пакети допомоги, зараз ми організовуємо наш 45-й. Ми думаємо, що тільки у вигляді військової допомоги ми надали близько 4 млрд євро", – сказав Сікорський на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі.