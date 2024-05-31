Польща готує 45-й пакет військової допомоги Україні, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна готує свій 45-й пакет військової допомоги для України
Про це повідомляє Reuters.
"Польща надіслала Україні 44 пакети допомоги, зараз ми організовуємо наш 45-й. Ми думаємо, що тільки у вигляді військової допомоги ми надали близько 4 млрд євро", – сказав Сікорський на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща не має виключати можливість відправлення військ в Україну.
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