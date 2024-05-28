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Польща не повинна виключати відправлення своїх військових в Україну, - глава МЗС Сікорський

28 травня, 2024 вiвторок
23:01
Світ Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща не має виключати можливість відправлення військ в Україну

Зміст

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інтерв'ю міністра виданням Gazeta Wyborcza, La Repubblica та El Pais.

На запитання журналіста, чи готова Польща відправити в Україну своїх військових, глава МЗС відповів, що такий крок виключати не варто.

"Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна здогадуватися про наші наміри", - сказав Сікорський.

Водночас польський міністр не уточнив, яку роль війська його держави відіграватимуть в разі їхньої відправки в Україну.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.

5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки військ в Україну, аби естонські військові взяли на себе тилові роботи на заході України

14 травня стало відомо, що Швеція допускає можливу відправку військ в Україну, якщо ця пропозиція з'явиться на рівні країн-членів НАТО.

Теги:
Україна
Росія
Польща
Війна з Росією
Світ про Україну
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