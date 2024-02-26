Фіцо заявив, що окремі країни НАТО нібито обговорюють можливість відправлення своїх військових до України
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деякі країни члени-НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом
Про це він розповів за підсумками зустрічі з коаліцією перед самітом європейських лідерів у Парижі з питання підтримки України, повідомляє Pravda.
Словацький прем’єр підкреслив, що його країна не робитиме цього, однак поважатиме рішення держав, які згодяться відправити свої війська в Україну.
"Жоден солдат зі Словаччини не поїде в Україну", - наголосив Фіцо.
Він розповів, що деякі країни НАТО і ЄС допускають можливість відправлення військових Альянсу в Україні після укладання двосторонньої угоди між ними та Києвом. Однак завдання, які військові мають виконувати в Україні, є невідомими, адже, як зазначив Фіцо, такі матеріали засекречені.
- 20 січня Метью Брайза, ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США розповів, що деякі члени НАТО можуть відправити в Україну власні військові сили.
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