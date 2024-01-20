Деякі члени НАТО можуть відправити в Україну власні військові сили, - дипломат Брайза

Про це він сказав у інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" на телеканалі "Еспресо" Антону Борковському.

"Думаю, що до фактичного перебування натівських військових на території України не дійде. Однак є деякі члени НАТО, про яких ми говорили, які, не під егідою НАТО, можуть надіслати в Україну свої власні військові сили і засоби", - сказав Брайза.

Це питання час від часу з'являється, і немає чіткої відповіді на те, якими є межі для окремих західних партнерів України, окрім того, що НАТО не буде безпосередньо втручатися, якщо тільки деякі країни-члени НАТО не зазнають нападу з боку Росії, зауважив ексрадник держсекретаря США.

"Чим більше Росія ескалує, тим більша ймовірність того, що деякі країни-члени НАТО будуть втручатися в ситуацію на місцях. Я також думаю, що чим більше Україна зможе досягти успіху і утримати Чорноморський флот подалі від Чорного моря, тим більше вона зможе підготуватися за підтримки своїх західних друзів, щоб зруйнувати сухопутний міст між Кримом і Росією. Переконаний, що ми будемо спостерігати ще більше допомоги від країн Заходу", - резюмував він.