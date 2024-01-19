SPRAVDI пояснив, чому НАТО організовує наймасштабніші навчання з часів холодної війни
У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, нащо НАТО організовує наймасштабніші навчання з часів холодної війни
Про це пише Центр стратегічних комунікацій.
Наступного тижня розпочнуться навчання НАТО Steadfast Defender-2024, які триватимуть до травня. Вони відбудуться на території Німеччини, Польщі та країн Балтії. Очікується, що участь візьме близько 90 тис. військових.
"НАТО продемонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний регіон за допомогою трансатлантичного переміщення сил з Північної Америки", - відзначає SPRAVDI.
Навчання імітуватимуть початок війни внаслідок нападу уявного ворога - Оккасус, що нагадує РФ - на одну з країн-членів НАТО.
"Масштабні навчання Steadfast Defender-2024 – реакція на загрози регіональній безпеці, породжені війною Росії проти України, у відповідь на які НАТО продемонструє свій потенціал. Посилення НАТО відповідає націнтересам України та збільшує спроможності Альянсу надавати підтримку своїм державам-членам у відсічі російській агресії", - йдеться в повідомленні Центру.
- Напередодні у німецьких ЗМІ з'явилася інформація, що НАТО планує провести масштабні навчання за сценарієм нападу Росії на Альянс.
- Голова військового комітету НАТО Роб Бауер переконаний, що цивільне населення на Заході має готуватися до всебічної війни з Росією.
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