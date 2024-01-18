НАТО планує провести в лютому масштабні навчання за сценарієм нападу Росії на Альянс, – Bild
НАТО має намір провести в лютому масштабні військові навчання "Стійкий захисник", у яких візьмуть участь близько 90 тис. солдатів
Про це пише Bild.
Сценарій навчань – напад Росії на територію союзників, що призводить до застосування статті 5 Договору НАТО. Згідно з нею збройний напад на одного чи кількох союзників розглядається як напад на всіх.
На навчаннях, зокрема, перевірять оповіщення та розгортання національних і багатонаціональних сухопутних сил.
Зазначається, що навчання мають намір організувати в Північній Норвегії, а іншими місцями маневрів, що плануються, називають Литву та Угорщину. Бундесвер надасть 12 тис. солдатів, а також 3 тис. транспортних засобів і 30 літаків. Британці ж надають авіаносець і кілька винищувачів F-35, пише видання.
Планується, що це будуть найбільші навчання з часів закінчення Холодної війни. Останні маневри НАТО, масштабніші за заплановані, відбулися до розпаду Радянського Союзу – у 1988 році. Тоді було залучено близько 125 тис. солдатів.
- 15 січня Bild заявив, що Німеччина підготувала сценарій на випадок програшу України у війні. Представник пресслужби міноборони ФРН Мітко Мюллер заявив, що не може прокоментувати публікацію Bild. "У принципі, я не можу ані підтвердити, ані спростувати це повідомлення у ЗМІ", – сказав він. Мюллер підкреслив, що військове керівництво Німеччини серйозно сприймає загрозу, тому проводить різноманітні навчання для підвищення боєготовності армії. Водночас у НАТО заявили, що "Bild отримав сценарій навчання, який є уявною ситуацією для перевірки військових можливостей на тій чи іншій території".
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