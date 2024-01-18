НАТО планує провести в лютому масштабні навчання за сценарієм нападу Росії на Альянс, – Bild

Про це пише Bild.

Сценарій навчань – напад Росії на територію союзників, що призводить до застосування статті 5 Договору НАТО. Згідно з нею збройний напад на одного чи кількох союзників розглядається як напад на всіх.

На навчаннях, зокрема, перевірять оповіщення та розгортання національних і багатонаціональних сухопутних сил.

Зазначається, що навчання мають намір організувати в Північній Норвегії, а іншими місцями маневрів, що плануються, називають Литву та Угорщину. Бундесвер надасть 12 тис. солдатів, а також 3 тис. транспортних засобів і 30 літаків. Британці ж надають авіаносець і кілька винищувачів F-35, пише видання.

Планується, що це будуть найбільші навчання з часів закінчення Холодної війни. Останні маневри НАТО, масштабніші за заплановані, відбулися до розпаду Радянського Союзу – у 1988 році. Тоді було залучено близько 125 тис. солдатів.