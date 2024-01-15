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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Німеччина підготувала навчальний сценарій, в якому ЗСУ програють війну, - Bild

Німеччина підготувала навчальний сценарій, в якому ЗСУ програють війну, - Bild

15 січня, 2024 понедiлок
05:50
Світ Бундесвер

Німецька армія (Бундесвер) розробила навчальний сценарій війни з Росією в тому разі, якби Сили оборони України зазнали поразки у війні

Про це повідомляє видання Bild з посиланням на таємний документ Міністерства оборони ФРН, передає Укрінформ.

"Ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому. Це навчальний сценарій, який описує крок за кроком, місяць за місяцем, як діятиме Путін і як НАТО захищатиметься. За сценарієм Бундесверу, ескалація почнеться всього за кілька тижнів. Невдовзі розпочнуться бойові дії, десятки тисяч німецьких солдатів будуть задіяні", - пише Bild.

За сценарієм, який оприлюднила газета, Росія запускає нову хвилю мобілізації і призиває в армію в лютому ще 200 тис. осіб. Навесні Кремль розгортає великий наступ в Україні й до червня 2024 року здобуває перемогу над ЗСУ.

Далі, згідно з документом, почнуться міжетнічні зіткнення в країнах Балтії, Росія на своїй території та у Білорусі у вересні розгортає великі військові навчання "Захід-2024".

У жовтні, за сценарієм, РФ перекидає війська й ракети до Калінінграда, щоб завдати удару по Сувальському коридору.

У грудні, пише газета, відразу після виборів у США, там розпочинається прикордонний конфлікт і заворушення. Російська Федерація намагається скористатися можливим паралічем політичної системи США. У січні 2025 року Польща і країни Балтії скликають засідання Ради НАТО й оголошують про загрозу з РФ, яка в березні перекидає додаткові війська у Білорусь і до кордонів країн Балтії.

Далі за документом, у травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про "заходи надійного стримування", щоб запобігти нападу Росії на Сувальський коридор.

У "день Х" командувач НАТО віддає наказ про перекидання 300 тис. військових, включаючи 30 тис. німців, на східний фланг.

Bild підкреслює, що цей сценарій є легендою навчань НАТО в Балтії у 2024 році. У Бундесвері заявили, що "розгляд різних сценаріїв, навіть украй малоймовірних, є частиною повсякденних військових справ".

Німеччина
Війна з Росією
НАТО
Військові новини
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