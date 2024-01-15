Британія відправить 20 тис. військових на навчання НАТО
Велика Британія відправить 20 тис. військовослужбовців до континентальної Європи у рамках навчань НАТО в першій половині року
Про це заявили у міноборони королівства, передає Reuters.
Для навчань НАТО під назвою Steadfast Defender 24, який Альянс проведе для відпрацювання захисту східного флангу, Велика Британія відправить у Європу військових, кораблі та літаки.
Розгортання включає 16 тис. військовослужбовців армії, які будуть базуватися в Східній Європі з лютого по червень, авіаносну ударну групу та штурмовики F35B і літаки спостереження.
"Сьогодні я можу оголосити, що Сполучене Королівство відправить близько 20 тис. військовослужбовців для участі в одному з найбільших розгортань НАТО з часів закінчення холодної війни", - заявив міністр оборони Грант Шаппс.
Візит Ріші Сунака в Україну
12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва. Володимир Зеленський та Сунак підписали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії".
Також Сунак оголосив про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни в розмірі 2,5 млрд фунтів. Він передбачає додаткове обладнання до ППО, протитанкову зброю, ракети дальнього радіуса дії й тисячі снарядів. Також у рамках допомоги будуть проведені навчання для ще тисяч українських військових.
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