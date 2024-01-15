Британія відправить 20 тис. військових на навчання НАТО

Про це заявили у міноборони королівства, передає Reuters.

Для навчань НАТО під назвою Steadfast Defender 24, який Альянс проведе для відпрацювання захисту східного флангу, Велика Британія відправить у Європу військових, кораблі та літаки.

Розгортання включає 16 тис. військовослужбовців армії, які будуть базуватися в Східній Європі з лютого по червень, авіаносну ударну групу та штурмовики F35B і літаки спостереження.

"Сьогодні я можу оголосити, що Сполучене Королівство відправить близько 20 тис. військовослужбовців для участі в одному з найбільших розгортань НАТО з часів закінчення холодної війни", - заявив міністр оборони Грант Шаппс.