Безпекова угода та пакет допомоги: прем'єр Британії Сунак сьогодні відвідає Київ
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у п'ятницю, 12 січня, здійснить робочий візит до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським
Про це йдеться на сайті британського уряду.
"Прем’єр-міністр відвідає Київ сьогодні [у п’ятницю], щоб викласти новий великий пакет підтримки та підтвердити тісне партнерство Великої Британії та України", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, Сунак під час візиту планує оголосити збільшення військового фінансування України в наступному році до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Це на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.
Близько 200 млн фунтів стерлінгів буде витрачено на безпілотники, зокрема розвідувальні, ударні та морські дрони. Це буде найбільша поставка безпілотників в Україну з будь-якої країни.
Зазначається, що прем’єр-міністр і президент Зеленський також підпишуть історичну українсько-британську угоду про безпекову співпрацю.
Також очікується, що прем'єр-міністр зустрінеться з рятівниками, які першими займаються ліквідацією наслідків російських бомбардувань. Він оголосить про виділення 18 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, допомогу у зміцненні енергетичної інфраструктури України.
- Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
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