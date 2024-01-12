Безпекова угода та пакет допомоги: прем'єр Британії Сунак сьогодні відвідає Київ

Про це йдеться на сайті британського уряду.

"Прем’єр-міністр відвідає Київ сьогодні [у п’ятницю], щоб викласти новий великий пакет підтримки та підтвердити тісне партнерство Великої Британії та України", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Сунак під час візиту планує оголосити збільшення військового фінансування України в наступному році до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Це на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Близько 200 млн фунтів стерлінгів буде витрачено на безпілотники, зокрема розвідувальні, ударні та морські дрони. Це буде найбільша поставка безпілотників в Україну з будь-якої країни.

Зазначається, що прем’єр-міністр і президент Зеленський також підпишуть історичну українсько-британську угоду про безпекову співпрацю.

Також очікується, що прем'єр-міністр зустрінеться з рятівниками, які першими займаються ліквідацією наслідків російських бомбардувань. Він оголосить про виділення 18 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, допомогу у зміцненні енергетичної інфраструктури України.