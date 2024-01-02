Посилення ППО та робота над угодою про безпекові гарантії: Зеленський провів розмову з Сунаком

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

"Розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст. За 5 останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів", - зазначив президент України.

Також він подякував Великій Британії за її внесок у міцність української ППО, зокрема за радари, передові протидронові системи та ракети.

Водночас Зеленський наголосив, що обговорив із Сунаком продовження оборонної співпраці з наголосом на подальшому посиленні ППО та далекобійних спроможностей ЗСУ.

"Відзначили продуктивну роботу над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України в межах вільнюської декларації країн Великої сімки. Маємо якнайшвидше її фіналізувати", - додав президент України.

Наостанок Володимир Зеленський підсумував, що разом із прем’єр-міністром Великої Британії вони скоординували позиції щодо Української формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі. Також вони обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами Формули миру.