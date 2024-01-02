Посилення ППО та робота над угодою про безпекові гарантії: Зеленський провів розмову з Сунаком
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком
Про це повідомляє Володимир Зеленський.
"Розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст. За 5 останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів", - зазначив президент України.
Також він подякував Великій Британії за її внесок у міцність української ППО, зокрема за радари, передові протидронові системи та ракети.
Водночас Зеленський наголосив, що обговорив із Сунаком продовження оборонної співпраці з наголосом на подальшому посиленні ППО та далекобійних спроможностей ЗСУ.
"Відзначили продуктивну роботу над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України в межах вільнюської декларації країн Великої сімки. Маємо якнайшвидше її фіналізувати", - додав президент України.
Наостанок Володимир Зеленський підсумував, що разом із прем’єр-міністром Великої Британії вони скоординували позиції щодо Української формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі. Також вони обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами Формули миру.
- Після масованого обстрілу Росією території України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, у Великій Британії заявили, що відправлять Україні "сотні ракет ППО".
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