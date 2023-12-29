Британія після чергового обстрілу РФ відправляє сотні ракет ППО Україні

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

"Ми продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні зенітних ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети", – оголосив він.

Зокрема, британський міністр оборони зазначив, що остання хвиля ударів РФ - це "відчайдушна й марна спроба відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників".

Водночас Шаппс зауважив: "Підрив Україною російського Чорноморського флоту довів, що Україна все ще бореться за перемогу в цій боротьбі. І сьогоднішній пакет протиповітряної оборони надсилає беззаперечний сигнал на тлі російського варварства про те, що Велика Британія залишається абсолютно відданою підтримці України".