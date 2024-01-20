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Головна Війна з Росією Масштабні навчання НАТО: Росія хоче подати їх, як провокацію, - ISW

Масштабні навчання НАТО: Росія хоче подати їх, як провокацію, - ISW

20 січня, 2024 субота
05:41
Війна з Росією навчання НАТО

Росія намагається й надалі представляти в інформаційному просторі масштабні навчання НАТО Steadfast Defender 2024 як провокаційні

Про це пишуть експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Росія проводить інформаційну операцію, щоб представити оборонні навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які є відповіддю на агресію Росії проти України і російські погрози на адресу членів НАТО, як провокаційні.

Навчання НАТО Steadfast Defender 2024 розпочинаються цього тижня і триватимуть до травня 2024 р.

У звіті нагадують, що Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії відреагувало на первинне оголошення про проведення навчань Steadfast Defender у вересні 2023 року і неправдиво заявило, що навчання НАТО мають все більш провокаційний і агресивний характер.

МЗС Росії стверджувало, що НАТО продовжує "демонстрацію сили" на "порозі Росії".

Відомство також заявляло, що Росія регулярно пропонувала НАТО ініціативи з деескалації, закликала НАТО відмовитися від провокаційних дій і перенесла російські військові навчання вглиб країни.

Російські джерела стверджували, що НАТО використовує навчання, щоб "накрутити" і підбурити країни Балтії готуватися до війни з Росією і характеризували такі навчання як "серію провокацій".

17 січня Юлія Жданова, член російської делегації на 1066-му пленарному засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі  аналогічно заявила, що навчання НАТО на російських і білоруських кордонах "провокують гру на нервах" і "ще більше стискають пружину ескалації".

Російський військовий блогер, пов'язаний з Кремлем, відкинув коментарі Пісторіуса про можливий майбутній напад Росії на НАТО, стверджуючи, що європейські чиновники регулярно роблять заяви про "концепцію "російської загрози"" і що мало хто з німців насправді погоджується з цими заявами.

Він натякнув, що німецький уряд намагається штучно створити загрозу з боку Росії, якої насправді не існує, платячи експертам за те, щоб ті "говорили правильні слова".

Аналітики зазначають: російська інформаційна операція, спрямована на те, щоб представити оборонні дії НАТО у відповідь на реальну російську агресію на східному фланзі Альянсу як провокаційні, має на меті відвернути увагу від нещодавньої агресивної російської риторики і поведінки щодо НАТО.

Російські офіційні особи, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, нещодавно погрожували Фінляндії і всьому альянсу НАТО.

ISW продовжує вважати, що Путін вдерся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від нереальної загрози з боку НАТО, а швидше для того, щоб послабити і, врешті-решт, знищити НАТО, і цю мету він переслідує й досі.

Росія
НАТО
Військові новини
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