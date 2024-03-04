Макрон заявив, що не планує відправляти французьких військових в Україну найближчим часом

Про це він сказав в інтервʼю чеському новинному порталу Novinky.cz та Pravo.

Макрон відповів на активне обговорення, спричинене його заявою щодо можливої відправки французьких військових в Україну.

Він пригадав: "На одне запитання, яке мені поставили про введення військ, я сказав, що ні про що не може бути й мови".

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"Це не означає, що ми розглядаємо відряджання французьких військ в Україну найближчим часом, а те, що ми відкриваємо дебати й думаємо про все, що можна зробити для підтримки України, особливо на українській території", - додав Макрон.

Він розповів, що учасники зустрічі в Парижі домовилися про 5 напрямків, у яких хочуть зробити більше: кіберзахист, спільне виробництво військової техніки в Україні, безпека країн, яким безпосередньо загрожує наступ Росії в Україні, особливо Молдови, здатність підтримувати Україну на кордоні з Білоруссю та операції з розмінування.

"Крім того, я завжди чітко говорив про наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося входити в логіку ескалації", - підкреслив Макрон.