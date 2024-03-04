Макрон заявив, що не планує відправляти французьких військових в Україну найближчим часом
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього
Про це він сказав в інтервʼю чеському новинному порталу Novinky.cz та Pravo.
Макрон відповів на активне обговорення, спричинене його заявою щодо можливої відправки французьких військових в Україну.
Він пригадав: "На одне запитання, яке мені поставили про введення військ, я сказав, що ні про що не може бути й мови".
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"Це не означає, що ми розглядаємо відряджання французьких військ в Україну найближчим часом, а те, що ми відкриваємо дебати й думаємо про все, що можна зробити для підтримки України, особливо на українській території", - додав Макрон.
Він розповів, що учасники зустрічі в Парижі домовилися про 5 напрямків, у яких хочуть зробити більше: кіберзахист, спільне виробництво військової техніки в Україні, безпека країн, яким безпосередньо загрожує наступ Росії в Україні, особливо Молдови, здатність підтримувати Україну на кордоні з Білоруссю та операції з розмінування.
"Крім того, я завжди чітко говорив про наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося входити в логіку ескалації", - підкреслив Макрон.
- 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
- Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
- Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок оголошенням війни.
- 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
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