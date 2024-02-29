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Прем'єрка Естонії підтримала ідею Макрона щодо розміщення іноземних військ в Україні

29 лютого, 2024 четвер
10:59
Світ Кая Каллас

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну

Про це пише Politico.

За словами прем'єрки, світові лідери мають обговорити всі можливості за зачиненими дверима, зокрема те, що ще можна зробити, щоб допомогти Україні.

"Я думаю, що це також сигнали, які ми надсилаємо Росії, що ми не виключаємо різних речей. Тому що всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна виграла, а Росія програла цю війну", - сказала Каллас.

  • 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
  • Після завершення конференції президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
  • Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок оголошенням війни.

Теги:
Франція
Естонія
Війна з Росією
Емманюель Макрон
Світ про Україну
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