Прем'єрка Естонії підтримала ідею Макрона щодо розміщення іноземних військ в Україні

Про це пише Politico.

За словами прем'єрки, світові лідери мають обговорити всі можливості за зачиненими дверима, зокрема те, що ще можна зробити, щоб допомогти Україні.

"Я думаю, що це також сигнали, які ми надсилаємо Росії, що ми не виключаємо різних речей. Тому що всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна виграла, а Росія програла цю війну", - сказала Каллас.