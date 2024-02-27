Макрон не виключив імовірність відправлення військ країн Заходу в Україну

Про це він сказав після завершення конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі, пише ВВС.

"Ми це обговорили. Сьогодні немає консенсусу з приводу відправлення сухопутних військ, але в майбутньому виключати нічого не можна. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну, - заявив Макрон. – Ми переконані, що поразка Росії потрібна для безпеки та стабільності в Європі".

Він зазначив, що усі лідери згодні із фактом, що не бажають вступати у війну з "російським народом", а також висловили намір дотримуватись стримування ескалації, як вони це роблять від початку вторгнення РФ в Україну.

Макрон запевнив, що західні країни "мають намір зробити все необхідне, щоб Росія не могла" перемогти цей конфлікт: "Все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети".

"Разом ми маємо зробити так, щоб Путін не зміг знищити наші досягнення і поширити свою агресію на інші країни", — додав президент Франції.

Він також прокоментував повідомлення ЗМІ про можливе постачання в Україну французьких винищувачів Mirage і заявив, що Париж зараз не веде переговорів з цього питання.