Макрон не виключив імовірність відправлення військ країн Заходу в Україну
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією
Про це він сказав після завершення конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі, пише ВВС.
"Ми це обговорили. Сьогодні немає консенсусу з приводу відправлення сухопутних військ, але в майбутньому виключати нічого не можна. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну, - заявив Макрон. – Ми переконані, що поразка Росії потрібна для безпеки та стабільності в Європі".
Він зазначив, що усі лідери згодні із фактом, що не бажають вступати у війну з "російським народом", а також висловили намір дотримуватись стримування ескалації, як вони це роблять від початку вторгнення РФ в Україну.
Макрон запевнив, що західні країни "мають намір зробити все необхідне, щоб Росія не могла" перемогти цей конфлікт: "Все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети".
"Разом ми маємо зробити так, щоб Путін не зміг знищити наші досягнення і поширити свою агресію на інші країни", — додав президент Франції.
Він також прокоментував повідомлення ЗМІ про можливе постачання в Україну французьких винищувачів Mirage і заявив, що Париж зараз не веде переговорів з цього питання.
- 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 26 лютого заявив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
- Також Макрон оголосив, що країни-партнери та союзники створять коаліцію для постачання Україні ракет середньої та великої дальності.
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