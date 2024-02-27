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Війна з Росією: хроніка
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Макрон оголосив про створення коаліції з постачання Україні далекобійного озброєння

27 лютого, 2024 вiвторок
01:46
Війна з Росією Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни-партнери та союзники створять коаліцію для постачання Україні ракет середньої та великої дальності

Про це повідомляє Le Monde.

За словами французького лідера після пресконференції у Парижі щодо підтримки України було вирішено "створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет середньої та великої дальності та бомб".

"Протягом наступних десяти днів ми збираємося докладати всіх цих зусиль, тому що ми оглянули багато європейських і неєвропейських країн, у яких є боєприпаси", - розповів Макрон.

Також президент Франції закликав європейців "виробляти більше" відповідного озброєння.

  • Депутати німецького парламенту в четвер, 22 лютого, проголосували за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю. Імовірно, йдеться про ракети Taurus.
  • У відповідь Шольц відзначив, що вважає наче постачання Україні ракет Taurus може втягнути Німеччину у війну.
Теги:
Емманюель Макрон
ракетний удар
зброя для України
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