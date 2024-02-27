Макрон оголосив про створення коаліції з постачання Україні далекобійного озброєння

Про це повідомляє Le Monde.

За словами французького лідера після пресконференції у Парижі щодо підтримки України було вирішено "створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет середньої та великої дальності та бомб".

"Протягом наступних десяти днів ми збираємося докладати всіх цих зусиль, тому що ми оглянули багато європейських і неєвропейських країн, у яких є боєприпаси", - розповів Макрон.

Також президент Франції закликав європейців "виробляти більше" відповідного озброєння.