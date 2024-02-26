Шольц вважає, що постачання Україні ракет Taurus може втягнути Німеччину у війну
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки, на його думку, це може втягнути його країну у війну з РФ
Про це повідомляє RND.
"Ми ні в якому разі не повинні бути пов’язані з цілями, яких досягає ця система (дальність ракет Taurus, - ред.). Тому це не наступний варіант на порядку денному. Ця ясність також необхідна. Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються, вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі призвести до участі у війні", - висловився Шольц.
Він зазначив, що ракети Taurus є зброєю далекої дії.
"І те, що роблять англійці та французи в плані контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині. Це знає кожен, хто мав справу з цією системою", - додав канцлер.
Водночас Шольц розповів, що він "дуже роздратований відсутністю балансу" між дискусіями про систему Taurus та "тим, що дійсно потрібно зараз".
"Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів на всі можливі відстані, але не принципово цього з Німеччини", - резюмував він.
- Шольц на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого заявив, що для надання Україні ракет Taurus потрібен "правильний момент".
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