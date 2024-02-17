Для надання Україні ракет Taurus потрібен "правильний момент", - Шольц

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що після виступу Шольца йому кілька разів поставили питання про причини, через які Німеччина не постачає Україні далекобійні ракети Taurus.

"Це питання дивне: ви знаєте, що Німеччина витрачає (на постачання в Україну, - ред.) найбільше в Європі", – відповів Шольц, нагадавши, що Німеччина після США витрачає найбільше на зброю Україні.

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Проте, коли канцлера Німеччини декілька разів перепитали про причини гальмування постачання ракет, він заявив, що для цього потрібен "правильний момент".

"Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент. І ми робимо ці рішення", – сказав Шольц.

Він натякнув, що буде розвиток у тому, що Німеччина готова постачати Україні.

"Крок за кроком ми продовжуємо ухвалювати правильні рішення", – заявив канцлер Німеччини.