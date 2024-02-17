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Головна Війна з Росією Для надання Україні ракет Taurus потрібен "правильний момент", - Шольц

Для надання Україні ракет Taurus потрібен "правильний момент", - Шольц

17 лютого, 2024 субота
12:14
Війна з Росією Саміт ЄС, Олаф Шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що для надання Україні ракет Taurus потрібен "правильний момент"

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що після виступу Шольца йому кілька разів поставили питання про причини, через які Німеччина не постачає Україні далекобійні ракети Taurus.

"Це питання дивне: ви знаєте, що Німеччина витрачає (на постачання в Україну, - ред.) найбільше в Європі", – відповів Шольц, нагадавши, що Німеччина після США витрачає найбільше на зброю Україні.

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Проте, коли канцлера Німеччини декілька разів перепитали про причини гальмування постачання ракет, він заявив, що для цього потрібен "правильний момент".

"Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент. І ми робимо ці рішення", – сказав Шольц.

Він натякнув, що буде розвиток у тому, що Німеччина готова постачати Україні.

"Крок за кроком ми продовжуємо ухвалювати правильні рішення", – заявив канцлер Німеччини.

  • Німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву Соціал-демократичної партії Німеччини про те, що оборонна промисловість країни не в змозі швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні.
Теги:
Україна
Німеччина
допомога Україні
зброя для України
Олаф Шольц
Світ про Україну
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