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Війна з Росією: хроніка
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Компанія Taurus готова якнайшвидше зробити нові ракети й доопрацювати існуючі у разі постачання їх Україні

20 січня, 2024 субота
17:24
Війна з Росією

Німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву Соціал-демократичної партії Німеччини про те, що оборонна промисловість країни не в змозі швидко заповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні

Про це написав Глава Taurus Systems Йоахім Кнопф у Х.

"У разі відповідного замовлення виробник готовий у короткі терміни як розгорнути виробництво нових ракет Taurus, так і допрацювати існуючі", - написав він.

Таку заяву голова компанії зробив у відповідь на заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з питань оборони Йоханнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не в змозі швидко відновити запаси ракет у разі постачання їх в Україні.

  • Рішення про надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, яке 17 січня не підтримав парламент Німеччини, відхилили через порушення процедури.
Економіка
Україна
зброя
Німеччина
допомога Україні
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