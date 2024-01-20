Компанія Taurus готова якнайшвидше зробити нові ракети й доопрацювати існуючі у разі постачання їх Україні

Про це написав Глава Taurus Systems Йоахім Кнопф у Х.

"У разі відповідного замовлення виробник готовий у короткі терміни як розгорнути виробництво нових ракет Taurus, так і допрацювати існуючі", - написав він.

Таку заяву голова компанії зробив у відповідь на заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з питань оборони Йоханнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не в змозі швидко відновити запаси ракет у разі постачання їх в Україні.