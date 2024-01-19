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Депутат бундестагу пояснив, чому Шольц відмовляється надавати Україні ракети Taurus

19 січня, 2024 п'ятниця
16:59
Світ ракети Taurus

Депутат бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини, член комітету з питань оборони Йоганнес Арльт назвав дві причини відмови в постачанні ракет Taurus

Про це пише DW.

Депутат бундестагу вбачає низку негативних наслідків для бундесверу в разі ухвалення рішення про постачання далекобійних ракет Україні.

За його словами, ФРН має у своєму розпорядженні обмежену кількість ракет цього типу.

Окрім того, наразі немає можливості наростити їх виробництво для поповнення власних запасів армії. 

"Тому з огляду на наші союзницькі зобов'язання перед НАТО і з урахуванням тих заходів, яких ми повинні вжити для посилення власної безпеки, було б розумніше ці ракети не надавати", - наголосив Арльт.

Ракети Taurus для України: що відомо

У травні 2023 року стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня минулого року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації у ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України в Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення щодо постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

2 січня 2024 року голова комітету бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн знову закликала надати ці ракети України.

Колишній радник ексканцлерки Меркель Крістоф Гойсген 17 січня заявив, що Німеччина може ухвалити рішення про надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus не пізніше, ніж за місяць – на Мюнхенській безпековій конференції.

Довідка: Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

Україна
Німеччина
Війна з Росією
зброя для України
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