Питання про надання Україні ракет Taurus поки немає на порядку денному, – речник уряду Німеччини

Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, передає Tagesschau.

Він зазначив, що в контексті рішень Нідерландів та Данії про F-16 для України жодного тиску на уряд Німеччини у питанні постачання Taurus не відчувається.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати рішення щодо постачання Taurus до або на засіданні уряду наступного тижня, Гебештрайт сказав, що наразі він не може назвати жодних термінів.

"Важливо те, що на цей момент немає жодного нового статусу", - наголосив представник уряду.

При цьому урядовець додав, що зараз важливо, щоб Україну підтримували "в міру можливостей ФРН".

За його словами, Німеччина є другим за потужністю підтримки союзником України після США.

Що відомо про ракети Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

Нещодавно нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас Посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.