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Шольц надасть Україні ракети Taurus, якщо їх запрограмують не бити по території Росії, - Spiegel

11 серпня, 2023 п'ятниця
12:00
Війна з Росією Олаф Шольц

Уряд Німеччини вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus зі складів Бундесверу в найближчі місяці

Про це повідомляє видання Spiegel із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що наразі щодо цього питання тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Зазначають також, що очільник німецького уряду "дуже стурбований" ескалацією війни, тоді як канцелярія міністра оборони Бориса Пісторіуса звернулася до виробника Taurus з проханням інтегрувати в ракети відповідне обмеження для програмування цілей.

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За даними Spiegel, Шольц не схвалить постачання ракет, поки не переконається в їхній технічній модифікації. У промислових колах говорили, що таке обмеження системи цілком можливе, але займе кілька тижнів.

Окрім цього, джерела повідомляють, що якщо раніше канцлер ФРН був готовий надати Taurus лише за умови, що США передадуть Києву свої далекобійні ракети ATACMS, то наразі ця умова вже не відіграє головної ролі.

  • У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.
  • Наприкінці червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.
  • На початку серпня повідомлялось, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.
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Олаф Шольц
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