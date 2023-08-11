Згурець розповів, яку дальність матимуть Taurus, надані Україні
Дальність німецьких ракет Taurus, які отримає Україна, обмежать із 500 км до 300 км
Про це заявив аналітик Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
"Коли ми говоримо про Taurus, чомусь кажемо, що вона уражатиме цілі на 500 км. І ракета Storm Shadow може вражати цілі на відстані до 500 км, але зараз є певні обмеження щодо дальності наданих Україні ракет. Німецька ракета Taurus, можу на 100% говорити про це, матиме дальність до 300 км", - наголосив він.
Утім експерт зауважив, що в поєднанні дальності цих ракет і літака Су-24 можна буде перекривати ті дистанції, використовуючи мобільність платформи.
- У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.
- Наприкінці червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.
- На початку серпня повідомлялось, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.
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