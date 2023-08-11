Про це заявив аналітик Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Коли ми говоримо про Taurus, чомусь кажемо, що вона уражатиме цілі на 500 км. І ракета Storm Shadow може вражати цілі на відстані до 500 км, але зараз є певні обмеження щодо дальності наданих Україні ракет. Німецька ракета Taurus, можу на 100% говорити про це, матиме дальність до 300 км", - наголосив він.

Утім експерт зауважив, що в поєднанні дальності цих ракет і літака Су-24 можна буде перекривати ті дистанції, використовуючи мобільність платформи.