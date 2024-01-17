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Ексрадник Меркель сподівається, що Німеччина надасть Україні ракети Taurus щонайпізніше за місяць

17 січня, 2024 середа
14:13
Світ Крістоф Гойсген

Німеччина може ухвалити рішення про надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus не пізніше, ніж за місяць – на Мюнхенській безпековій конференції

Про це "Радіо Свобода" сказав голова Мюнхенської конференції з безпеки, колишній радник ексканцлерки Ангели Меркель Крістоф Гойсген.

"Я сподіваюся, що найпізніше це станеться на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться через місяць", – сказав він у відповідь на запитання, коли, на його думку, Німеччина надасть Україні ракети Taurus.

Гойсген порівняв ситуацію з ракетами з наданням Україні танків Leopard.

"Ви можете пам’ятати, що коли точилися дебати щодо танків Leopard, тоді теж неохоче до цього спочатку поставилися, але зрештою змінили думку і таки надали Україні ці важливі танки", - нагадав він і зазначив, що ці ракети є необхідними для посилення ЗСУ.

Ракети Taurus для України: що відомо

У травні 2023 року стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня минулого року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації у ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України в Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення щодо постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

2 січня 2024 року голова комітету бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн знову закликала надати ці ракети України.

Довідка: Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

Україна
Ангела Меркель
Німеччина
Війна з Росією
зброя для України
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