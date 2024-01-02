Очільниця оборонного комітету бундестагу закликала негайно дати Україні ракети Taurus

Про це вона розповіла у коментарі для порталу t-online.

За словами Штрак-Циммерманн, фраза про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" буде самими лише словами, "якщо ми не продовжимо підтримувати Україну разом з нашими європейськими партнерами в набагато більшому обсязі".

"Україна потребує більше боєприпасів, більше запчастин, і потрібно негайно мобілізувати Taurus, щоб остаточно ускладнити для Росії можливість поповнення запасів", – підкреслила вона.

"І широко розрекламована європейська коаліція F-16 повинна запрацювати набагато швидше, якщо ми хочемо протистояти російській перевазі в повітрі. Путін розраховує на те, що ми боїмося власної хоробрості. І він, очевидно, має рацію. Це вагання дуже гірке", – додала німецька депутатка.

Речниця з питань безпеки німецьких "зелених" Сара Нанні у коментарі t-online також закликала до надійної допомоги Україні з боку Німеччини. За словами Нанні, "необхідна визначеність у плануванні, коли йдеться про німецьку підтримку" України, а "наразі її недостатньо через напружені дискусії щодо бюджету".

Депутатка вказала, що Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".