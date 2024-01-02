Очільниця оборонного комітету бундестагу закликала негайно дати Україні ракети Taurus
Голова комітету бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн розкритикувала повільне постачання зброї Україні на тлі чергового масованого ракетного обстрілу з боку РФ
Про це вона розповіла у коментарі для порталу t-online.
За словами Штрак-Циммерманн, фраза про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" буде самими лише словами, "якщо ми не продовжимо підтримувати Україну разом з нашими європейськими партнерами в набагато більшому обсязі".
"Україна потребує більше боєприпасів, більше запчастин, і потрібно негайно мобілізувати Taurus, щоб остаточно ускладнити для Росії можливість поповнення запасів", – підкреслила вона.
"І широко розрекламована європейська коаліція F-16 повинна запрацювати набагато швидше, якщо ми хочемо протистояти російській перевазі в повітрі. Путін розраховує на те, що ми боїмося власної хоробрості. І він, очевидно, має рацію. Це вагання дуже гірке", – додала німецька депутатка.
Речниця з питань безпеки німецьких "зелених" Сара Нанні у коментарі t-online також закликала до надійної допомоги Україні з боку Німеччини. За словами Нанні, "необхідна визначеність у плануванні, коли йдеться про німецьку підтримку" України, а "наразі її недостатньо через напружені дискусії щодо бюджету".
Депутатка вказала, що Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".
- У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Відомо про понад 100 поранених та 31 загиблого.
- Зранку 2 січня російські окупанти знову вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені, зруйновано будинки.
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