В Україні повітряна тривога через пуски ракет з Ту-95. У Києві працює ППО

Повітряні Сили: Ракети через Черкащину в напрямку Вінниччини. Ракети з Кіровоградської області також в напрямку Вінниччини.
Частина ракет змінює курс на північ, решта прямує на захід
Про це повідомили Повітряні Сили.
"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - заявили у ПС.
Раніше, о 02:51 військові повідомили, що 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область) здійснюють політ.
Повітряні Сили: Ракети через Черкащину в напрямку Вінниччини. Ракети з Кіровоградської області також в напрямку Вінниччини.
Частина ракет змінює курс на північ, решта прямує на захід
КМВА: В столиці та області працює ППО.
Київська ОВА: Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО.
Повітряні Сили:
З Вінниччини ракета змінила курс на Житомирщину.
Ракети на межі Київської та Черкаської областей, в західному напрямку.
Ракети в Кіровоградській області, курс північно-західний (через Новоукраїнський район).
Повітряні Сили: