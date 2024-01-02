В Україні повітряна тривога через пуски ракет з Ту-95. У Києві працює ППО

Про це повідомили Повітряні Сили.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - заявили у ПС.

Раніше, о 02:51 військові повідомили, що 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область) здійснюють політ.