Через обстріли 2 січня в Києві знеструмлено майже 260 тис. абонентів, в області вимикалося обладнання підстанцій

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Через масований ракетний обстріл у Києві пошкоджено повітряну лінію, без напруги низка підстанцій – знеструмлені 259 тис. точок обліку", - йдеться у повідомленні.

"На Київщині через обстріли знеструмлено високовольтні лінії, є відключення споживачів у Бучанському та Вишгородському районах. Також знеструмлювалося обладнання підстанції", - додали у відомстві.

Окрім цього, були тимчасові порушення у роботі ГЕС.

Зазначається, що енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.