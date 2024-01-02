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Через обстріли 2 січня в Києві знеструмлено майже 260 тис. абонентів, в області вимикалося обладнання підстанцій

2 січня, 2024 вiвторок
10:25
Економіка відключення електроенергії в Києві

У столиці через масований ракетний обстріл без світла залишилися майже 260 тис. споживачів. На Київщині вимикалося обладнання підстанцій

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Через масований ракетний обстріл у Києві пошкоджено повітряну лінію, без напруги низка підстанцій – знеструмлені 259 тис. точок обліку", - йдеться у повідомленні.

"На Київщині через обстріли знеструмлено високовольтні лінії, є відключення споживачів у Бучанському та Вишгородському районах. Також знеструмлювалося обладнання підстанції", - додали у відомстві.

Окрім цього, були тимчасові порушення у роботі ГЕС. 

Зазначається, що енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

  • Зранку 2 січня російські окупанти підняли стратегічну авіацію задля удару по Україні. Вибухи пролунали в Києві та Харкові, є постраждалі.
Війна з Росією
окупанти
новини Києва
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