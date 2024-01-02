Сили ППО знищили 72 російські ракети, з них - 10 "кинджалів" та 3 "калібри"

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, росіяни у ніч на 2 січня фактично повторили масовану атаку 29 грудня 2023 року, використавши засоби повітряного нападу різних типів. Цього разу основним напрямком удару був Київ.

Окупанти атакували Україну зі стратегічної авіації. Близько 06:00 16 бомбардувальників Ту-95МС вийшли на рубежі пуску і запустили не менше як 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

За півтори години, о 07:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К.

"Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400. З літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П", - йдеться у повідомленні.

Залужний зазначив, що загалом росіяни запустили 99 ракет різних типів. З них сили ППО знищили 72:

10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"

59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 із 3 крилаті ракети "Калібр"

Ввечері та в ніч на 2 січня росіяни знову запустили ударні безпілотники по території України після атаки вдень: на Київщині та Миколаївщині працювала ППО. Згодом стало відомо, що Сили оборони знищили усі 35 ударних безпілотників, які атакували Україну.

Пізніше російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновані будинки.