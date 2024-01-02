Вночі ППО знищила всі ворожі "шахеди"
У ніч на 2 січня Сили оборони знищили 35 ударних безпілотників, які атакували Україну
Про це повідомили Повітряні Сили.
Окупанти випустили 35 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
"Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
- Ввечері та в ніч на 2 січня росіяни знову запустили ударні безпілотники по території України після атаки вдень: на Київщині та Миколаївщині працювала ППО
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.15 Купівля 38.15Продаж 39
- EUR Купівля 42.02Продаж 43.16
- Актуальне
- Важливе