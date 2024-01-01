Ввечері 1 січня РФ знову запустила "шахеди" по Україні

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 21:43 повітряна тривога через загрозу застосування ударних БПЛА була оголошена у Донецькій та Дніпропетровській областях. За декілька хвилин додалась ще Харківщина.

Згодом ПС поінформували, що "шахеди" рухаються в південній частині Харківської області, зокрема Первомайському районі із західним курсом.

БПЛА на Дніпропетровщині стрімко змінюють напрямки. Спочатку вони рухались в північній частині Дніпропетровської області змінивши курс на південь - на Дніпро. В західній частині області рухаються західним та південно-західним курсом, а в східній частині - курс північний.

Згодом повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

ПС зазначили, що БПЛА в Херсонській області у Високопільському районі рухаються північно-західним курсом.

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