Ввечері 1 січня РФ знову запустила "шахеди" по Україні
Ввечері 1 січня росіяни знову запустили ударні безпілотники по території України після атаки вдень. Повітряна тривога оголошена у східних і південних областях
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 21:43 повітряна тривога через загрозу застосування ударних БПЛА була оголошена у Донецькій та Дніпропетровській областях. За декілька хвилин додалась ще Харківщина.
Згодом ПС поінформували, що "шахеди" рухаються в південній частині Харківської області, зокрема Первомайському районі із західним курсом.
БПЛА на Дніпропетровщині стрімко змінюють напрямки. Спочатку вони рухались в північній частині Дніпропетровської області змінивши курс на південь - на Дніпро. В західній частині області рухаються західним та південно-західним курсом, а в східній частині - курс північний.
Згодом повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.
ПС зазначили, що БПЛА в Херсонській області у Високопільському районі рухаються північно-західним курсом.
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