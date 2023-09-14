Німецькі депутати закликали Шольца та Пісторіуса надати Україні ракети Taurus

Про це повідомляє Tagesschau.

Так, депутати Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн (FDP), Антон Хофрайтер (Greens) і Андреас Шварц (SPD) закликали до подальшої підтримки України.

З огляду на наступне засідання Контактної групи з України в Рамштайні 19 вересня, вони вважають, що Німеччина повинна надати Україні подальші зобов'язання в оборонній боротьбі з Росією.

"Зокрема, Україні потрібна система крилатих ракет Taurus, яка є на озброєнні Бундесверу, аби послабити російське військове матеріально-технічне забезпечення", – йдеться у листі.

Україна запевнила, що не використовуватиме ці ракети для ударів по території РФ, нагадали німецькі депутати.

"Ми не бачимо підстав сумніватися в цьому зобов’язанні", - наголосили вони.

Крім того, Німеччина повинна продовжувати постачати Україні ППО, боєприпаси, госпітальні матеріали та захищені транспортні засоби, особливо бойові танки та бронетранспортери, зазначили політики.

Також вони наголосили на необхідності надання запасних частин для раніше поставлених систем і допомоги в їхньому ремонті. Підтримка з боку німецької промисловості також має бути скоординована та вдосконалена, пишуть депутати.

Що відомо про ракети Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий.