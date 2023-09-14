Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Німецькі депутати закликали Шольца та Пісторіуса надати Україні ракети Taurus

Німецькі депутати закликали Шольца та Пісторіуса надати Україні ракети Taurus

14 вересня, 2023 четвер
14:38
Світ ракети Taurus

Німецькі депутати написали листа канцлерові ФРН Олафу Шольцу та міністру оборони Борису Пісторіусу, в якому закликали надати Україні далекобійні ракети Taurus

Про це повідомляє Tagesschau.

Так, депутати Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн (FDP), Антон Хофрайтер (Greens) і Андреас Шварц (SPD) закликали до подальшої підтримки України.

З огляду на наступне засідання Контактної групи з України в Рамштайні 19 вересня, вони вважають, що Німеччина повинна надати Україні подальші зобов'язання в оборонній боротьбі з Росією.

"Зокрема, Україні потрібна система крилатих ракет Taurus, яка є на озброєнні Бундесверу, аби послабити російське військове матеріально-технічне забезпечення", – йдеться у листі.

Україна запевнила, що не використовуватиме ці ракети для ударів по території РФ, нагадали німецькі депутати.

"Ми не бачимо підстав сумніватися в цьому зобов’язанні", - наголосили вони.

Крім того, Німеччина повинна продовжувати постачати Україні ППО, боєприпаси, госпітальні матеріали та захищені транспортні засоби, особливо бойові танки та бронетранспортери, зазначили політики.

Також вони наголосили на необхідності надання запасних частин для раніше поставлених систем і допомоги в їхньому ремонті. Підтримка з боку німецької промисловості також має бути скоординована та вдосконалена, пишуть депутати.

Що відомо про ракети Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий.

Новини
Україна
зброя
Німеччина
Читайте також:
14 вересня, 2023 четвер
WBC ухвалила рішення щодо бою Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона
ракета Storm Shadow
14 вересня, 2023 четвер
Україна завдала удару по кораблях у Севастополі ракетами Storm Shadow, - Sky News
Крим. Євпаторія
14 вересня, 2023 четвер
Сили оборони провели спецоперацію біля Євпаторії та уразили російську ППО
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.61
    Купівля 37.61
    Продаж 38.35
  • EUR
    Купівля 40.47
    Продаж 41.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
14 вересня
14:47
НБУ
НБУ знизив облікову ставку до 20% річних
14:40
Аналітика
ІТ технології
Розвиток ІТ в Україні: поточна ситуація та перспективи, - дослідження YouControl
14:24
винищувачі JAS 39 Gripen
Українські пілоти випробували шведські винищувачі JAS Gripen
14:22
Ігри Нескорених 2023, четвертий день
Ігри Нескорених 2023: за чотири дні змагань Національна збірна України завоювала 25 медалей
14:20
паспорт рф
Водіям на ТОТ обіцяють видачу посвідчень за спрощеною процедурою після отримання паспорта Росії
14:11
скраплений газ корабель
Єврокомісарка з енергетики закликає відмовитися від зрідженого газу РФ
14:06
OPINION
Богдан Данилишин
Фактичні показники інфляції є значно нижчими торішніх прогнозів
13:37
російська армія, мобілізація
"Якщо влада щось спростовує - це станеться": Кремль наказав пропаганді не згадувати про нову мобілізацію в РФ, - Медуза
13:35
овочі та фрункти
У Мінагрополітики спрогнозували, що буде з цінами на овочі взимку
13:33
Російський винищувач Су 34 М
Російський пілот у вересні 2022 року випустив ракету в розвідувальний літак британських ВПС, - ВВС
13:30
Пресреліз
логотип телекангалу Еспресо
Телеканал Еспресо знов перший в інформаційному мовленні
13:13
суд, суддя
Корупційна схема з українськими паспортами: суд обрав запобіжний захід ексдиректору Поліграфкомбінату
12:58
хасиди-паломники в Умані
Святкування Рош га-Шана: до Умані задля безпеки паломників прибула ізраїльська поліція
12:58
Болгарія
Болгарія буде імпортувати українське зерно незалежно від рішення Єврокомісії
12:52
Буча
Правоохоронці ідентифікували росіян, які вбили охоронця супермаркету в Бучі
12:34
Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини
12:32
відключення електроенергії
Через обстріли РФ без світла залишається частина жителів 5 областей
12:27
пінгвіни
Українські полярники показали повернення пінгвінів до станції "Академік Вернадський"
12:22
Курт Волкер
Курт Волкер про вибори під час війни: "Спершу треба, щоб Україна перемогла РФ"
12:20
Нафта
Вартість нафти Brent здорожчала до $92,3 за барель
12:07
Зеленський і Залужний привітали українців з Днем танкових військ: президент пояснив нову дату святкування
12:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Про специфічну дипломатію Подоляка
12:04
Google додав у пошуковик Emoji Kitchen для комбінування смайлів
12:01
Оновлено
Крим. Євпаторія
Сили оборони провели спецоперацію біля Євпаторії та уразили російську ППО
12:00
Ексклюзив
ЗСУ
Військовий експерт Черник: звільнити Крим легше, ніж вийти на кордони 24 лютого на Донбасі
11:29
Путін та Кім Чен Ин
Південна Корея вважає, що Кім Чен Ин і Путін укладають "певну військову угоду"
11:28
долар юань
Китай просить великі банки сповільнити та скорегувати покупки доларів, - Reuters
11:27
Ексклюзив
вибори
Ексголова Конституційного суду Литви не вірить у вільні та демократичні вибори під час воєнного стану
11:17
Новини компаній
На що звернути увагу при оренді квартири напередодні опалювального сезону
11:00
Огляд
міжнародний огляд
Як РФ сповільнює контрнаступ ЗСУ, Пентагон створює нову команду для моніторингу допомоги США Україні. Акценти світових ЗМІ 14 вересня
10:48
Лугащина війна
РФ протягом доби обстріляла 9 областей України: 12 людей поранено, є загибла
10:36
лукашенко, путін
Лукашенко полетів до Путіна обговорювати "регіональну проблематику"
10:30
Ілон Маск
Маск без відома України вимкнув Starlink не тільки в Криму, а й на Донбасі, – біограф
10:18
СБУ
Працювала на депутата держдуми РФ: СБУ затримала херсонку, яка коригувала ворожі атаки
10:10
табір ПВК Вагнера
У Білорусі демонтують табір ПВК Вагнера: супутникові знімки
10:03
Ексклюзив
"Ситуація дуже динамічна": у DeepState прокоментували зміни на лінії фронту
10:03
OPINION
Зоя Казанжи
Без виборів, і, бажано, через Дію, влада має йти до в'язниці
09:53
фейк
Виявляє фейки: українські розробники створили платформу Mantis Analytics на базі ШІ
09:48
Оновлено
Херсонщина
Армія РФ вночі обстріляла артилерією Херсонщину: загинула дитина, 4 поранених
09:32
російський військовий корабель
Росіяни утримують у Чорному морі 8 кораблів, ракетоносії "калібрів" відсутні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV