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Законопроєкт про надання Німеччиною Україні ракет Taurus "залишається у силі", - заступник голови комітету ВР з нацбезпеки Чернєв

18 січня, 2024 четвер
08:48
Війна з Росією ракети Taurus

Рішення про надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, яке 17 січня не підтримав парламент Німеччини, відхилили через порушення процедури

Про це написав заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки України Єгор Чернєв у Facebook.

"Щойно зв'язався зі своїми друзями з Бундестагу з приводу новини, що німецький парламент нібито відмовився передавати нам ракети Таурус. Все виявилося простіше. Це був окремий законопроєкт частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування", - написав Чернєв.

За його словами, законопроєкт відхилили не "по суті", а через порушення процедури і "намагання використати це для вузькопартійного піару".

"План внести на розгляд Бундестагу спільний законопроект усіх фракцій залишається у силі. Скоріш за все, голосування за нього відбудеться до 22 лютого", - заявив Чернєв. 

Ракети Taurus для України: що відомо

У травні 2023 року стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня минулого року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації у ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України в Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення щодо постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

2 січня 2024 року голова комітету бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн знову закликала надати ці ракети України.

17 січня в дебатах щодо надання крилатих ракет Taurus Україні парламент Німеччини виступив проти.

Довідка: Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

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