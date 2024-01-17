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Парламент Німеччини не підтримав надання Україні ракет Taurus

17 січня, 2024 середа
21:47
Світ

У середу, 17 січня, в дебатах щодо надання крилатих ракет Taurus Україні федеральний уряд виступив проти

Про це повідомляє Deutschlandfunk.

Зазначається, що пропозицію парламентської групи ХДС/ХСС (Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз), яка прямо закликала надати ракети Україні, відхилила більшість.

Ще дві партії - Зелені та ВДП (Вільна демократична партія), які протягом тривалого часу наполягали на такій постановці в коаліції, також проголосували проти.

"На початку жовтня канцлер Шольц вирішив поки що не постачати цю зброю в Україну. За цим побоювалися, що територія Росії також може бути вражена через радіус дії 500 кілометрів. Проте серед Зелених і ВДП є опір позиції канцлера", - йдеться у повідомленні. 

Речник оборонної політики парламентської групи "Союзу" закликав до схвалення під час пленарних дебатів: "Не дозвольмо собі відповідати перед історією за те, що ми вчинили неправильно та недостатньо у вирішальний момент".

Ракети Taurus для України: що відомо

У травні 2023 року стало відомо, що Україна попросила у Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня минулого року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації у ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України в Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення щодо постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

2 січня 2024 року голова комітету бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн знову закликала надати ці ракети України.

17 січня голова Мюнхенської конференції з безпеки, колишній радник ексканцлерки Ангели Меркель Крістоф Гойсген висловлював сподівання, що Німеччина може ухвалити рішення про надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus не пізніше, ніж за місяць – на Мюнхенській безпековій конференції.

Довідка: Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

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