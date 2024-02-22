У Бундестазі проголосували проти постачання Україні ракет Taurus
Депутати німецького парламенту у четвер, 22 лютого, проголосували проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus
Про це інформує Welt.
Вказано, що відповідну пропозицію внесли депутати парламентської групи ХДС/ХСС. Втім під час голосування вони не змогли отримати достатню кількість голосів.
"За" проголосували 182, а "проти" - 480. Ще п'ятеро утрималися.
- Водночас федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що для надання Україні ракет Taurus потрібен "правильний момент".
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