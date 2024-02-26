Лідери європейських країн у Парижі обговорили загрози з боку Путіна

Про це повідомляє Sky News.

На зустрічі, зокрема, обговорювалось і постачання боєприпасів Україні. Радники президента Франції Емманюеля Макрона заявили про ескалацію російської агресії протягом останніх тижнів.

Французькі офіційні особи заявили, що політ Володимира Путіна на ядерному бомбардувальнику минулого тижня був спробою залякати Європу.

"Наша мета - розбити цю ідею, яку він хоче, щоб ми повірили, що він якимось чином переможе", - сказав один з радників.

За його словами, Макрон також хотів розвіяти "приреченість" Мюнхенської конференції з безпеки, яка збіглася зі смертю Олексія Навального.

Зазначається, що Чехія має намір лобіювати ініціативу закупівлі сотень тисяч боєприпасів у третіх країнах, а Франція хоче, щоб Європа розвивала власну промисловість.

На зустрічі також були присутні голова МЗС Британії Девід Кемерон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та лідери скандинавських і балтійських країн.