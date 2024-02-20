Путін відхрестився від планів розмістити ядерну зброю у космосі
Президент держави-терориста РФ Володимир Путін заявив, що не планує розміщувати ядерну зброю у космосі
Про заяву Володимира Путіна повідомило державне пропагандистське агентство ТАСС.
"Росія завжди категорично була проти розміщення ядерної зброї у космосі. РФ закликає дотримуватись усіх чинних домовленостей", - сказав Путін під час зустрічі з міністром оборони терористів Сергієм Шойгу.
Шойгу також підтвердив, що у росіян нібито не було і немає жодних планів розмістити ядерну зброю у космосі.
- 15 лютого голова Комітету з питань розвідки палати представників конгресу США Майк Тернер надав членам конгресу дані про "серйозну загрозу національній безпеці". За словами джерел CNN, загроза пов’язана з бажанням РФ вивести ядерну зброю в космос.
- Росія намагається розробити ядерну космічну зброю, яка здатна вивести з ладу супутники, що обертаються навколо Землі.
- 18 лютого на полях Мюнхенської конференції держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з китайськими й індійськими колегами загрози, які несуть ядерні супутники РФ у космосі.
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