Путін відхрестився від планів розмістити ядерну зброю у космосі

Про заяву Володимира Путіна повідомило державне пропагандистське агентство ТАСС.

"Росія завжди категорично була проти розміщення ядерної зброї у космосі. РФ закликає дотримуватись усіх чинних домовленостей", - сказав Путін під час зустрічі з міністром оборони терористів Сергієм Шойгу.

Шойгу також підтвердив, що у росіян нібито не було і немає жодних планів розмістити ядерну зброю у космосі.