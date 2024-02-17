"Знищення супутників": CNN розповів про ядерну космічну зброю Росії
Росія намагається розробити ядерну космічну зброю, яка здатна вивести з ладу супутники, що обертаються навколо Землі. CNN розповів, як це вплине на людство
Про це пише CNN із посиланням на три джерела у секторі безпеки США.
Зазначається, що російська зброя створює імпульс електромагнітної енергії й потік високозаряджених частинок, які навіть в умовах космосу здатні вивести з ладу супутники. Від них залежить мобільний зв'язок, оплата рахунків та користуванням всесвітньою мережею.
Джерела наголошують, що виведення ядерної зброї у космос може спричинити надзвичайні збої в повсякденному житті такими способами, які важко передбачити.
Міністерство оборони та розвідувальне співтовариство протягом багатьох років відслідковували спроби Росії розробити широкий спектр протисупутникової зброї. Натомість концепція цієї зброї виникла ще наприкінці Холодної війни.
Експерти припускають, що ядерна космічна зброя може знищити групи малих супутників, зокрема Starlink від SpaceX, який успішно використовують українські бійці під час захисту від РФ. Натомість, ймовірно, це буде "останньою зброєю" для Росії, оскільки це завдасть такої ж шкоди будь-яким російським супутникам, які також знаходяться в цьому районі.
- Напередодні голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав членам Конгресу дані про "серйозну загрозу національній безпеці". За словами джерел CNN, загроза пов’язана з бажанням РФ вивести ядерну зброю в космос.
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