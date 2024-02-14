Конгресменам надали доступ до розвідданих про "серйозну загрозу нацбезпеці США". За даними CNN, вона пов'язана з РФ

Про це повідомляє CNN.

Тренер надіслав лист у середу, 14 лютого, своїм колегам у Конгресі. У ньому зауважено, що справа стосується "дестабілізуючої іноземної військової потужності".

Джерело каналу, яке ознайомилося з розвідувальними даними, повідомило: йдеться про "дуже тривожний і дестабілізуючий російський потенціал, про який нам нещодавно стало відомо".

У листі Тернер зауважив, що Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу проголосував за надання певної інформації для ознайомлення законодавцям 13 лютого. Тепер конгресмени мають час із середи по п’ятницю, аби зробити це.

Водночас він закликав президента США Джо Байдена розсекретити "всю інформацію, що стосується цієї загрози".

За словами радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана, він персонально домовився про зустріч із провідними законодавцями комітетів з питань національної безпеки до того, як Тренер публічно оголосив про "загрозу національній безпеці".

"На початку цього тижня я звернувся до "банди восьми" (вісьмох лідерів Конгресу, які отримують інформацію щодо секретних питань розвідки, - ред.), щоб запропонувати себе для особистого брифінгу з "бандою восьми", і ми запланували брифінг для членів Палати представників "банди восьми" на завтра", – сказав Салліван.

Він також підкреслив, що адміністрація Байдена "пішла далі і більш творчо, більш стратегічно підійшла до розсекречення розвідданих в національних інтересах Сполучених Штатів, ніж будь-яка інша адміністрація в історії".