Сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні

Про це йдеться на офіційній сторінці сенату США.

Законопроєкт передбачає $95,3 мільярда для трьох країн: України, Ізраїлю і Тайваню.

Остаточний результат голосування: 70 - "за" і 29 - "проти". Тобто законопроєкт отримав фактично двопалатну підтримку сенаторів.

Після голосування у сенаті законопроєкт передадуть на розгляд палати представників. Коли спікер палати представників республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього та чи взагалі зробить це — невідомо. Він уже висловився, що не має наміру виносити цей документ на розгляд.