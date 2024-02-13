Сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні
Сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників
Про це йдеться на офіційній сторінці сенату США.
Законопроєкт передбачає $95,3 мільярда для трьох країн: України, Ізраїлю і Тайваню.
Остаточний результат голосування: 70 - "за" і 29 - "проти". Тобто законопроєкт отримав фактично двопалатну підтримку сенаторів.
Після голосування у сенаті законопроєкт передадуть на розгляд палати представників. Коли спікер палати представників республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього та чи взагалі зробить це — невідомо. Він уже висловився, що не має наміру виносити цей документ на розгляд.
- 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
- У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.85 Купівля 37.85Продаж 38.44
- EUR Купівля 40.81Продаж 41.64
- Актуальне
- Важливе