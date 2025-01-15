Сили ППО збили 30 російських ракет та 47 безпілотників
Російська армія вночі та вранці 15 січня атакувала Україну ракетами та БПЛА. Оборонцям українського неба вдалось знищити 30 ворожих ракет та 47 дронів
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, у ніч на 15 січня росіяни запустили по Україні:
- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN (район пуску – Бєлгородська обл.);
- 7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків – Тульська обл. – РФ);
- 4 крилаті ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
- 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Волгоградська обл.);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська обл.);
- 74 ударних БПЛА Shahed та дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).
Авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України станом на 10:00 знищили 23 крилаті ракети Х-101, Х-55см, 3 крилаті ракети "Калібр", 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 47 безпілотників. Ще 27 БПЛА не досягли цілей (локаційно втрачені).
"Далеко не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей", – наголосили в Повітряних силах.
Там також додали, що ворог атакував об'єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині, внаслідок чого є ураження об’єктів.
- Російська окупаційна армія вранці середи, 15 січня, здійснила пуски ракет по території України. На Львівщині та Прикарпатті постраждали об'єкти критичної інфраструктури.
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