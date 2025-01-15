Сили ППО збили 30 російських ракет та 47 безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, у ніч на 15 січня росіяни запустили по Україні:

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN (район пуску – Бєлгородська обл.);

7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків – Тульська обл. – РФ);

4 крилаті ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря);

27 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Волгоградська обл.);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська обл.);

74 ударних БПЛА Shahed та дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України станом на 10:00 знищили 23 крилаті ракети Х-101, Х-55см, 3 крилаті ракети "Калібр", 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 47 безпілотників. Ще 27 БПЛА не досягли цілей (локаційно втрачені).

"Далеко не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей", – наголосили в Повітряних силах.

Там також додали, що ворог атакував об'єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині, внаслідок чого є ураження об’єктів.