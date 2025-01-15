У Південній Кореї слідчі заарештували президента Юн Сок Йоля

Про це повідомляє Yonhap і Reuters.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заарештований.

За кілька годин слідчі Південної Кореї спробувала увійти в резиденцію президента, намагаючись заарештувати його за звинуваченнями в повстанні, пов’язаними з оголошенням ним воєнного стану 3 грудня.

Сотні поліцейських, деякі з драбинами та ножицями для різання дроту, йдуть дорогою, що веде до резиденції, де Юн Сок Йоль кілька тижнів був із власною охороною.

Поліція повідомила, що направила 3200 офіцерів до резиденції Юна для здійснення арешту в середу, де сотні протестувальників, які прихильники Юна, і члени його партії "Сила народу" також зібралися.