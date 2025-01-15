У Південній Кореї слідчі заарештували президента Юн Сок Йоля
15 січня слідчі Південної Кореї заарештували тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля вперше в історії
Про це повідомляє Yonhap і Reuters.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заарештований.
За кілька годин слідчі Південної Кореї спробувала увійти в резиденцію президента, намагаючись заарештувати його за звинуваченнями в повстанні, пов’язаними з оголошенням ним воєнного стану 3 грудня.
Сотні поліцейських, деякі з драбинами та ножицями для різання дроту, йдуть дорогою, що веде до резиденції, де Юн Сок Йоль кілька тижнів був із власною охороною.
Поліція повідомила, що направила 3200 офіцерів до резиденції Юна для здійснення арешту в середу, де сотні протестувальників, які прихильники Юна, і члени його партії "Сила народу" також зібралися.
- Нагадаємо, 3 січня південнокорейські слідчі увійшли до резиденції президента Юн Сок Йоля, щоб виконати ордер на його арешт, втім, після протестів спробу арешту зупинили.
- Після цього стало відомо, що влада країни готується до повторної спроби арешту Юн Сок Йоля. Політик вчергове проігнорував виклики на допит і забарикадувався у своїй резиденції.
- Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, якому оголосили імпічмент, не братиме участі у першому офіційному слуханні конституційного суду через побоювання за власну безпеку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.29 Купівля 42.29Продаж 42.96
- EUR Купівля 43.34Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе