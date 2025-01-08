У Південній Кореї вдруге видали ордер на арешт президента Юн Сок Йоля: він забарикадувався у резиденції

Про це пише Reuters.

Зазначається, що навколо резиденції Юна було помічено посилення заходів безпеки. Служба безпеки облаштувала барикади та встановила колючий дріт, а також використала автобуси для блокування під’їздів до будівлі, розташованої на пагорбі. Водночас президент проігнорував офіційний виклик на допит.

Голова управління з розслідування корупції серед високопосадовців О Донг Вон перепросив за невдалу спробу арешту, що відбулася 3 січня. Тоді спроба затримання затягнулася на 6 годин через протистояння в президентському комплексі.

Він відкликав спробу арешту після того, як вхід до президентського комплексу був заблокований живим ланцюгом.

Водночас посадовець пообіцяв "досягти мети, ретельно підготувавшись цього разу, з великою рішучістю, щоб друге виконання ордера було останнім".

Різні сценарії арешту, про які повідомляли місцеві ЗМІ, включають мобілізацію сил спеціальних тактичних підрозділів поліції і важкої техніки для прориву барикад, після чого понад 2 тис. поліціянтів витіснять президентську охорону, що може зайняти до трьох днів, якщо це буде необхідно, щоб виснажити агентів президентської охорони.