У Південній Кореї вдруге видали ордер на арешт президента Юн Сок Йоля: він забарикадувався у резиденції
У Південній Кореї влада готується до повторної спроби арешту президента Юн Сок Йоля, якому оголосили імпічмент. Політик вчергове проігнорував виклики на допит і забарикадувався у своїй резиденції
Про це пише Reuters.
Зазначається, що навколо резиденції Юна було помічено посилення заходів безпеки. Служба безпеки облаштувала барикади та встановила колючий дріт, а також використала автобуси для блокування під’їздів до будівлі, розташованої на пагорбі. Водночас президент проігнорував офіційний виклик на допит.
Голова управління з розслідування корупції серед високопосадовців О Донг Вон перепросив за невдалу спробу арешту, що відбулася 3 січня. Тоді спроба затримання затягнулася на 6 годин через протистояння в президентському комплексі.
Він відкликав спробу арешту після того, як вхід до президентського комплексу був заблокований живим ланцюгом.
Водночас посадовець пообіцяв "досягти мети, ретельно підготувавшись цього разу, з великою рішучістю, щоб друге виконання ордера було останнім".
Різні сценарії арешту, про які повідомляли місцеві ЗМІ, включають мобілізацію сил спеціальних тактичних підрозділів поліції і важкої техніки для прориву барикад, після чого понад 2 тис. поліціянтів витіснять президентську охорону, що може зайняти до трьох днів, якщо це буде необхідно, щоб виснажити агентів президентської охорони.
- Нагадаємо, 3 січня південнокорейські слідчі увійшли до резиденції президента Юн Сок Йоля, щоб виконати ордер на його арешт, втім, після протестів спробу арешту зупинили.
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