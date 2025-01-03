У Південній Кореї слідчі після протестів сотень прихильників зупинили спробу арештувати президента Юн Сук Йоля
У п’ятницю, 3 січня південнокорейські слідчі увійшли до резиденції президента Юн Сок Йоля, щоб виконати ордер на його арешт, втім після протестів спробу арешту зупинили
Зазначається, що вранці до воріт резиденції прибули співробітники Управління з розслідування корупції для високопосадовців (CIO), яке очолює спільну групу слідчих, до складу якої входять поліція та прокурори.
Автомобілі правоохоронців не одразу змогли в'їхали на територію, частково через те, що автобус заблокував під'їзну дорогу. Пізніше деякі співробітники CIO пройшли через відчинені ворота пішки.
Потрапивши на територію резиденції, директор Управління і супроводжуючі його поліцейські зіткнулися з кордонами співробітників Державної служби охорони, а також військовослужбовців, відряджених для організації безпеки президента.
Повідомляється також, що сотні прихильників Юна зібралися на головній дорозі біля резиденції.
Вже за кілька годин слідчі, посилаючись на безпеку людей на місцях, зупинили спробу арешту, пише CNN. Зазначається, що ордер, який діє до 6 січня, залишається чинним і може бути продовжений.
- 27 грудня Конституційний суд Південної Кореї провів перші попередні слухання у справі про законність оголошення парламентом імпічменту президенту країни Юн Сок Йолю.
- 30 грудня Об'єднаний слідчий відділ Південної Кореї запросив ордер на арешт тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля.
- У вівторок, 31 грудня, суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента Юн Сок Йоля через введення ним воєнного стану.
- Згодом Юн Сок Йоль написав листа до своїх прихильників, у якому пообіцяв "боротися до кінця".
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