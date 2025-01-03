У Південній Кореї слідчі після протестів сотень прихильників зупинили спробу арештувати президента Юн Сук Йоля

Про це пишуть CNN та Reuters.

Зазначається, що вранці до воріт резиденції прибули співробітники Управління з розслідування корупції для високопосадовців (CIO), яке очолює спільну групу слідчих, до складу якої входять поліція та прокурори.

Автомобілі правоохоронців не одразу змогли в'їхали на територію, частково через те, що автобус заблокував під'їзну дорогу. Пізніше деякі співробітники CIO пройшли через відчинені ворота пішки.

Потрапивши на територію резиденції, директор Управління і супроводжуючі його поліцейські зіткнулися з кордонами співробітників Державної служби охорони, а також військовослужбовців, відряджених для організації безпеки президента.

Повідомляється також, що сотні прихильників Юна зібралися на головній дорозі біля резиденції.

Вже за кілька годин слідчі, посилаючись на безпеку людей на місцях, зупинили спробу арешту, пише CNN. Зазначається, що ордер, який діє до 6 січня, залишається чинним і може бути продовжений.