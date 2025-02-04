Ілон Маск отримав статус спеціального держслужбовця, - CNN
Ілон Маск офіційно отримав статус спеціального державного службовця в адміністрації президента США Дональда Трампа
Про це інформує CNN.
"Цей статус означає, що Маск - мільярдер, технологічний підприємець, який став силою в новій адміністрації Трампа - не є волонтером, але й не є штатним федеральним службовцем", - пояснили у виданні.
За інформацією міністерства юстиції США, спеціальним державним службовцем вважається "будь-хто, хто працює або, як очікується, працюватиме на уряд протягом 130 днів або менше в 365-денному періоді".
Як зазначив співрозмовник видання, Маск не отримуватиме зарплату за свою роботу, однак матиме надсекретний допуск до державної таємниці.
У Білому домі він має свій офіс і отримав широкий мандат для впровадження ініціатив, спрямованих на підвищення ефективності уряду, відомих під абревіатурою DOGE.
Президент Трамп підтвердив, що Маск має доступ до критично важливих платіжних систем міністерства фінансів, що, своєю чергою, викликало занепокоєння – федеральні профспілки вже подали до суду через цей доступ.
"Ілон не може і не буде нічого робити без нашого схвалення. І ми дамо йому схвалення там, де це доречно. Там, де це не доречно, ми цього не зробимо", - зауважив Трамп.
- Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент дав команді Ілона Маска у Департаменті ефективності уряду доступ до платіжної системи для моніторингу та потенційного обмеження державних витрат.
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