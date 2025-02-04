За наказом Сирського близько 50 тис. бійців переводять до Сухопутних військ, - УП

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на власні джерела.

Так, за наказом Сирського від 11 січня, близько 50 тисяч військовослужбовців переведуть у Сухопутні війська для поповнення бойових бригад з метою початку процесу ротацій. Це 20% всіх українських військових, які нині перебувають безпосередньо на фронті, якщо покладатися на цифри NYT.

"Нам потрібно це зробити, щоб запустити механізм ротацій. Того ресурсу, який зараз вчиться у навчальних центрах, вистачає лише на мінімальне поповнення підрозділів, а не на повноцінне забезпечення бойової компоненти. А завдяки цим переміщенням між військами, а також рекрутингу, ми зможемо це зробити. Уже є затверджений план ротацій", - кажуть у джерелі.

На запитання, чи пов'язане рішення запустити механізм ротацій із можливими перемовинами чи заморозкою лінії фронту, співрозмовник відповів, що ні. Українська армія зможе провести ротації й в умовах великої війни, заявили УП.