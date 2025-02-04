Офіцер ЗСУ Цехоцький пояснив причину зменшення кількості штурмів ворога на Покровському напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Покровський напрямок залишається найгарячішим. Ворог атакує, але вже майже в два рази зменшив кількість штурмових дій. Це пов'язано, в першу чергу, з тим, що ворога стало набагато менше. Наразі ліквідовано десь 843 тисячі окупантів за час повномасштабного вторгнення на територію України, і кожен день загарбників стає менше", - наголосив Цехоцький.

За словами офіцера ЗСУ, наразі інтенсивність боїв зменшилась на Покровському напрямку, але кількість знищених окупантів все одно залишилась приблизно на тому ж рівні. Це свідчить про те, що ЗСУ мають можливості вогневого впливу на ворога, де б він не перебував під час штурмів, під час накопичення сил.

"Це доводить всьому світу, що Сили оборони України стали високопрофесійними, майстерними, знають свою справу, вміло користуються зброєю, яка є в наявності, яка прибуває. ЗСУ вже мають засоби ураження, і ми активно розвиваємо цей напрямок. В першу чергу це новий вид військ - Сили безпілотних систем, які набирають обертів", - зауважив Цехоцький.