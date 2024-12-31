ЗМІ: у Південній Кореї суд видав ордер на арешт президента Юн Сок Йоля
Суд Південної Кореї у вівторок, 31 грудня, видав ордер на арешт президента Юн Сок Йоля через введення ним воєнного стану на початку місяця
Про це інформують Yonhap та Reuters.
"Суд схвалив ордер на затримання імпічментованого президента Юна в рамках розслідування воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
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Наразі невідомо коли і як буде виконаний ордер на арешт, втім, служба безпеки президента Південної Кореї заявила, що розглядатиме ордер на арешт відповідно до належної правової процедури.
Суд також схвалив ордер на обшук за місцем проживання Юн Сок Йоля.
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