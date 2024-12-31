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ЗМІ: у Південній Кореї суд видав ордер на арешт президента Юн Сок Йоля

Ольга Бабишена
31 грудня, 2024 вiвторок
03:59
Світ Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Суд Південної Кореї у вівторок, 31 грудня, видав ордер на арешт президента Юн Сок Йоля через введення ним воєнного стану на початку місяця

Зміст

Про це інформують Yonhap та Reuters

"Суд схвалив ордер на затримання імпічментованого президента Юна в рамках розслідування воєнного стану", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також: У Південній Кореї почали слухання щодо імпічменту президенту Юн Сок Йолю і проголосували зі імпічмент в.о. глави держави

Наразі невідомо коли і як буде виконаний ордер на арешт, втім, служба безпеки президента Південної Кореї заявила, що розглядатиме ордер на арешт відповідно до належної правової процедури.

Суд також схвалив ордер на обшук за місцем проживання Юн Сок Йоля.

  • 27 грудня Конституційний суд Південної Кореї провів перші попередні слухання у справі про законність оголошення парламентом імпічменту президенту країни Юн Сок Йолю.
  • 30 грудня Об'єднаний слідчий відділ Південної Кореї запросив ордер на арешт тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля. 
Теги:
Новини
Південна Корея
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