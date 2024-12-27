Конституційний суд Південної Кореї почав слухання щодо імпічменту президенту Юн Сок Йолю

Про це повідомляє KBS World.

Зазначається, що під час 40-хвилинних слухань за участю представників відповідача та Національних зборів (парламенту) суд представив список свідків та доказів порушень Юном законів.

Наступні слухання вирішено провести 3 січня.

У виданні додали, що Юн Сок Йоль до останнього моменту не призначав своїх законних представників для участі у слуханнях. Проте вранці 27 грудня він призначив групу адвокатів, яка представлятиме його інтереси в Конституційному суді.

Починаючи з 14 грудня, коли було ухвалено рішення про оголошення імпічменту президенту Південної Кореї, Конституційний суд має 180 днів, щоб підтвердити або відхилити рішення Національних зборів.

Якщо імпічмент буде підтверджено, протягом 60 днів мають відбутися позачергові президентські вибори. У разі відхилення імпічменту, Юн Сок Йоля буде відновлено на посаді президента.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину". Уже згодом ексміністра оборони Кіма Йон Хьона заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.

5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. Керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.

Наступного дня проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Проте парламент Південної Кореї 7 грудня не зміг схвалити імпічмент президента.

Пізніше президенту оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента.

Також Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни з метою проведення розслідування за звинуваченнями у державній зраді та запровадженні воєнного стану. А керівна партія Південної Кореї оголосила, що обговорює можливість відставки президента у лютому та проведення дострокових виборів у квітні або травні.

У суботу, 14 грудня, парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля, проте він пообіцяв "боротися за своє політичне майбутнє".

16 грудня конституційний суд Південної Кореї розпочав слухання у справі про імпічмент президента. Слідчі заявили, що планують допитати його.

Однак Юн проігнорував повістку на допит. Президент мав з'явитися в Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, однак він не прийшов.

У середу, 25 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вдруге не з'явився на допит за викликом об’єднаної слідчої групи у справі щодо оголошення в країні воєнного стану.