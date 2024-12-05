Південнокорейська поліція відкрила справу проти президента Юн Сок Йоля за підозрою у держзраді

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що розслідування було розпочато після подання двох скарг. Одну скаргу подала опозиційна партія "Відновлення Кореї", а іншу – група з 59 активістів.

У скаргах, окрім Юн Сок Йоля, у держраді та інших пов’язаних з цим правопорушеннях звинувачуються і колишній міністр оборони Кім Йон Хьон, начальник Генштабу Збройних сил генерал Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін.

Повідомляється, що прокуратура та Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, які також отримали скарги щодо президента Юна, розглядають питання про проведення власних розслідувань чи передачі скарг поліції.

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Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".

Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту.

Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасовування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сук Йоля "негайно" піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що запропонував президенту Юн Сок Йолю оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".

Також протестувальники у Південній Кореї закликали президента піти у відставку.