Південнокорейська поліція відкрила справу проти президента Юн Сок Йоля за підозрою у держзраді
Поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента Юн Сок Йоля у державній зраді через оголошення ним воєнного стану
Про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що розслідування було розпочато після подання двох скарг. Одну скаргу подала опозиційна партія "Відновлення Кореї", а іншу – група з 59 активістів.
У скаргах, окрім Юн Сок Йоля, у держраді та інших пов’язаних з цим правопорушеннях звинувачуються і колишній міністр оборони Кім Йон Хьон, начальник Генштабу Збройних сил генерал Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін.
Повідомляється, що прокуратура та Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, які також отримали скарги щодо президента Юна, розглядають питання про проведення власних розслідувань чи передачі скарг поліції.
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Що передувало
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".
Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту.
Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасовування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.
Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сук Йоля "негайно" піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що запропонував президенту Юн Сок Йолю оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".
Також протестувальники у Південній Кореї закликали президента піти у відставку.
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